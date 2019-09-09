Музыка

Юлия Савичева уговорила поцеловаться актеров из ее клипа

Певица рассказала, как проходили съемки видео на ее песню  «Любовь найдет».

Юлия Савичева уговорила поцеловаться актеров из ее клипа
Юлия Савичева/фото: instagram.com/yuliasavicheva/

В Москве завершились съемки нового клипа Юлии Савичевой на песню «Любовь найдет». Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.

По ее словам, съемочной команде удалось вместить три съемочных дня в одни сутки. При этом именно в запланированный день в столице после дождей выглянуло солнце. Также во время съемок на крыше полиция чуть не арестовала режиссера видео. Оказалось, что разрешения выходить на крышу группа не получила. 

Но самым большим препятствием в съемочном процессе стало нежелание актеров, сыгравших главные роли, целоваться. Савичева буквально уговаривала их изобразить в кадре страстный поцелуй.

«Я рассказала, что я тоже была актрисой, и мне приходилось целоваться в кадре. А у меня муж и ребенок! Те (актеры — прим. ред.) покраснели, застеснялись. Я сказала:«Вся надежда на вас». Они не хотели этого делать», — поделилась воспоминаниями Юля. 

Она поблагодарила всю съемочную группу за проделанную работу. По ее словам, клип получился красивым, и в нем удалось передать атмосферу любви и радости. 

О том, что идет подготовка с съемкам нового клипа, Савичева сообщала в августе. Она пообещала фанатам выложить видеоотчет со съемочной площадки и сдержала обещание.

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актерыМосквановая песняпоцелуйсъемки клипаЮлия Савичева

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Юлия Савичева уговорила поцеловаться актеров из ее клипа
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