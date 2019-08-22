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Летний образ: Савичева примерила белый пиджак в авангардном стиле

Певица проанонсировала выход нового клипа.

Летний образ: Савичева примерила белый пиджак в авангардном стиле
Юлия Савичева/instagram.com/yuliasavicheva/

Пока многие звезды российского шоу-бизнеса отдыхают и ловят последние деньки лета на зарубежных курортах, Юлия Савичева активно работает. Судя по Instagram артистки, большую часть времени она провела на концертных площадках, а не на пляжах.

В данный момент певица занята созданием нового клипа на песню «Любовь найдет». В Instagram Савичева появилась в эффектном белом костюме, представив пиджак в авангардном стиле. Рукава как бы отрезаны по шву и открывают руки звезды.

К костюму Савичева подобрала алую майку с глубоким декольте и тонкую цепочку с кулоном. Рыжие волосы певицы развиваются на ветру, городской пейзаж, на фоне которого она снята, придают снимку еще больше динамики.

Юлия  рассказала, что готовит новое видео на песню «Любовь найдет». По словам певицы, это будет романтичный, светлый и очень добрый клип. Она также пообещала публиковать снимки со съемочной площадки.

Напомним, с ноября 2018 года, после того, как певица после 15-летнего сотрудничества ушла от своего продюсера Максима Фадеева, она работает самостоятельно. Говорят, расставание произошло из-за финансовых причин.

Муж певицы, музыкант Александр Аршинов, жаловался в СМИ, что Фадеев держал его жену на «голодном пайке».

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Тэги:

Максим Фадеевмода и стильшоу-бизнесЮлия Савичева

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Летний образ: Савичева примерила белый пиджак в авангардном стиле
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