«Музыка сквозь слезы»: Лена Катина презентовала новый альбом

Певица рассказала об эмоциях, которые пережила во время записи новых песен.

Лена Катина уже десять лет занимается сольным творчеством. За это время она успела выпустить не один хит, пожить в Лос-Анджелесе, спеть в дуэте с итальянской певицей Noemi Smorra. Долгое время поклонники ждали, когда артистка выпустит новый альбом. И это радостное событие произошло 26 июля 2019 года. Девушка презентовала русскоязычный диск «Моно».

К слову, слухи о том, что Лена начала работать над пластинкой полностью на русском языке появились год назад. Как оказалось, бывшая «татушка» всё это время посвятила поискам себя и своего стиля, переходу от стерео к моно. Специально для Teleprogramma.pro Катина рассказала о том, как работала над треком «Ближе» и какие эмоции она пережила.

«Со мной впервые случилась такая история, чтобы на записи песни я расплакалась навзрыд. Когда мы записывали трек „Ближе“, он очень личный и эмоциональный, я сильно и чересчур даже, прониклась им, мы потушили свет в студии, это был выходной вечер и никого больше не было. Наедине с этой песней, лирикой я поняла, что меня просто душат слезы и я не могу закончить фразу», — поделилась с нашим изданием девушка.

Артистка пережила настоящее душевное потрясение. Эти искренние эмоции в итоге превратились в новую песню.

«Чувство одиночества знакомо многим, я думаю, самое главное в жизни для всех абсолютно — это люди, которые рядом, которые заставляют тебя почувствовать не одиночкой в этом мире. И когда я стала петь, слезы предательски стояли комом в горле… пришлось успокаивать себя как-то, такая музыка сквозь слёзы», — добавила Лена.

Певица отметила, что альбом «Моно» — это не просто собрание треков, это жизненная философия, которая объединена одной красной нитью.

Напомним, что в 2015 году Катина вернулась в Москву. Она сделала паузу в карьере ради семьи. Артистка родила первенца — сына Александра. Теперь она вновь готова радовать поклонников своими выступлениями.

А вы уже слышали новую песню певицы «Ближе»?