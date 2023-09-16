Джейсон Стэйтем и Меган Фокс дадут жару: в кино выйдет боевик «Неудержимые-4»

Санкции санкциями, а голливудские боевики продолжают попадать в российский прокат. С 21 сентября в кино можно будет увидеть четвертую часть «Неудержимых» со звездным актерским составом. Причем одновременно с мировым релизом.
По сюжету, старая команда неудержимых несет потери, и в отряд набирают молодых бойцов. Но новички терпят поражение и попадают в плен. Вызволять их, а заодно восстанавливать репутацию отряда и спасать мир придется отправиться одному из «стариков».
В картине 18+ снялись Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и рэпер 50 Cent. За женскую силу в фильме отвечает сексапильная Меган Фокс.
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Напомним, франшиза выходит с 2010 года. Ее суть – собрать в зубодробительных блокбастерах всех культовых звезд боевиков. В трех предыдущих частях снялись Джет Ли, Микки Рурк, Эрик Робертс, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон и Харрисон Форд.