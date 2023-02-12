Куда сходить 14 февраля: в кино выходит мелодрама «Одиноки вместе» с Кэти Холмс

«Одиноки вместе»

Фрагмент постера фильма «Одиноки вместе» 2022 года. Фото: Russian World Vision

Слоган фильма: «Найти любовь там, где меньше всего ожидаешь».

14 февраля российские кинотеатры порадуют зрителей еще одной романтической премьерой – американской мелодрамой «Одиноки вместе».

По сюжету, возлюбленный главной героини снял на Airbnb дом в пригороде Нью-Йорка, чтобы провести совместный отпуск вдали от городской суеты, но сам, почему-то, не приехал. Зато женщина обнаруживает в уютном «гнездышке» другого мужчину, который тоже снял этот дом. Неловкая ситуация и неожиданный сосед заставляют героиню пересмотреть взгляды на свою жизнь.

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Главные роли исполнили Кэти Холмс и Джим Стерджесс. Актриса, кстати, выступила сценаристом и режиссером данной картины. Возрастной рейтинг – 16+.

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