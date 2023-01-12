Новый «Умка» вышел в кино и привел с собой друзей

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Напомним, культовый мультфильм «Умка» увидел свет в 1969 году и быстро завоевал сердца советских зрителей. В 2019-м студия выпустила новую анимацию — «Умка на елке». А через год было объявлено о планах на целый мультсериал. Теперь этот проект можно посмотреть одним махом на большом экране.