Новый «Умка» вышел в кино и привел с собой друзей

12 января в кинотеатрах стартовал отечественный мультфильм «Умка». Точнее, 55-минутная киноверсия нового мультсериала от «Союзмультфильма».
Маленьких зрителей и их родителей приглашают познакомиться с современной версией белого медвежонка Умки, а также его новым друзьями: мальчиком Тайкэ, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком. Вместе они расскажут веселые истории о бескрайнем Севере, где зародилась их теплая дружба.
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Напомним, культовый мультфильм «Умка» увидел свет в 1969 году и быстро завоевал сердца советских зрителей. В 2019-м студия выпустила новую анимацию — «Умка на елке». А через год было объявлено о планах на целый мультсериал. Теперь этот проект можно посмотреть одним махом на большом экране.