Деймон, Гослинг, Де Ниро: какие иностранные фильмы выйдут в повторный прокат 1 сентября

Чтобы поддержать кинотеатры, российские прокатчики перевыпустят к 1 сентября несколько шедевральных иностранных картин.
«Субурбикон» 2017 года с Мэттом Деймоном, Джулианной Мур и Оскаром Айзеком.
Черная комедия с элементами триллера от Джорджа Клуни, в которой тихие жители американского городка показывают свои худшие стороны.
«Место под соснами» 2012 года с Райаном Гослингом, Брэдли Купером и Дейном Деханом.
Криминальная драма про байкера-каскадера, который решает ограбить банк ради своей семьи.
«Стажер» 2015 года с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй.
Комедия-мелодрама про пенсионера, который устроился работать в интернет-магазин модной бизнес-леди.
«Дитя погоды» 2019 года.
Романтическое аниме Макото Синкая о девочке, что умеет управлять погодой, и мальчике, который хочет ее спасти.
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Также в повторный прокат выйдет российский мультфильм «Полное погружение» 2020 года. Роли озвучивали Алексей Воробьев, Полина Гагарина и Филипп Киркоров.