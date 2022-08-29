Деймон, Гослинг, Де Ниро: какие иностранные фильмы выйдут в повторный прокат 1 сентября

Чтобы поддержать кинотеатры, российские прокатчики перевыпустят к 1 сентября несколько шедевральных иностранных картин.

«Субурбикон» 2017 года с Мэттом Деймоном, Джулианной Мур и Оскаром Айзеком.

Черная комедия с элементами триллера от Джорджа Клуни, в которой тихие жители американского городка показывают свои худшие стороны.

«Место под соснами» 2012 года с Райаном Гослингом, Брэдли Купером и Дейном Деханом.

Криминальная драма про байкера-каскадера, который решает ограбить банк ради своей семьи.