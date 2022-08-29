Деймон, Гослинг, Де Ниро: какие иностранные фильмы выйдут в повторный прокат 1 сентября

Несколько стоящих картин получат перевыпуск.
«Место под соснами»

Райан Гослинг в фильме «Место под соснами». Фото: Focus Features

Чтобы поддержать кинотеатры, российские прокатчики перевыпустят к 1 сентября несколько шедевральных иностранных картин.

«Субурбикон» 2017 года с Мэттом Деймоном, Джулианной Мур и Оскаром Айзеком.

Черная комедия с элементами триллера от Джорджа Клуни, в которой тихие жители американского городка показывают свои худшие стороны.

«Место под соснами» 2012 года с Райаном Гослингом, Брэдли Купером и Дейном Деханом.

Криминальная драма про байкера-каскадера, который решает ограбить банк ради своей семьи.

«Стажер» 2015 года с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй.

Комедия-мелодрама про пенсионера, который устроился работать в интернет-магазин модной бизнес-леди.

«Дитя погоды» 2019 года.

Романтическое аниме Макото Синкая о девочке, что умеет управлять погодой, и мальчике, который хочет ее спасти.

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Также в повторный прокат выйдет российский мультфильм «Полное погружение» 2020 года. Роли озвучивали Алексей Воробьев, Полина Гагарина и Филипп Киркоров.

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