В кино выходит мультфильм про царя Армении, участвовавшего в Олимпиаде

19 мая в российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Приключения царя». В роли рассказчика в этой удивительной истории выступил юморист Гарик Харламов, который прямо по ходу сюжет вставляет свои ироничные комментарии.

Главный герой – царь Армении – получает приглашение на Олимпийские игры. Ему следует отправить на соревнование в Грецию лучшего кулачного бойца своей страны, но правитель решает, что он и есть самый сильный и поедет представлять свой народ лично. Сменив личность на обычного кузнеца, правитель отправляется в путь, но за ним увязывается все его семейство.

Однако честного состязания можно не ждать. Ведь отважного царя преследует коварный злодей, который давно хочет отправить правителя на тот свет.

В трейлере отмечается, что картина основана на реальных событиях.

Добавим, что ее производством занималась анимационная студия Роберта Саакянца. Это тот самый режиссер, что выпустил мультфильмы «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!» и «Ишь ты, Масленица!»

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