Две воровки и мешок бриллиантов: в прокат выйдет триллер «Грешное тело»

12 мая в российских кинотеатрах выйдет американский триллер «Грешное тело». Криминальный фильм не может похвастаться громкими именами актеров, зато изобилует постельными сценами.

По сюжету две молодые красотки промышляют тем, что соблазняют мужчин, а затем после ночи любви обворовывают их. Но однажды одной из подруг попадается «клиент», у которого при себе оказываются бриллианты на миллион долларов. Такую опасную вещь можно было бы и не красть от греха подальше, но все знают, кто у девушек лучшие друзья. Прихватив камушки себе, воровки подвергают свою жизнь большой опасности.

В России триллер выходит с большим запозданием, в Америке его релиз состоялся еще в 2018 году. Но в отсутствие голливудских новинок в кино стоит присмотреться и к менее раскрученным фильмам.

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