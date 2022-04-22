Море приключений: полнометражка «Три кота» выйдет в кино 1 июня

Полнометражный мультфильм от создателей сериала «Три кота» получил дату выхода.
Анимационная картина «Три кота и море приключений» появится в российских кинотеатрах 1 июня. Это очень символично, так как новая история произойдет с хвостатыми героями летом на заграничном курорте.
По сюжету, Коржик, Компот и Карамелька вместе с родителями отправляются отдыхать на море. Сначала малышам скучно в дорогом отеле, но затем они находят себе нового друга — белого краба. Судьба тут же подкидывает им сложную задачку, так как над новым приятелем и всеми крабами побережья нависла беда. Но не время опускать руки, то есть, лапки.
Добавим, что просмотр мультфильма займет у юных зрителей и их родителей 65 минут.
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