Море приключений: полнометражка «Три кота» выйдет в кино 1 июня

Полнометражный мультфильм от создателей сериала «Три кота» получил дату выхода.

Анимационная картина «Три кота и море приключений» появится в российских кинотеатрах 1 июня. Это очень символично, так как новая история произойдет с хвостатыми героями летом на заграничном курорте.

По сюжету, Коржик, Компот и Карамелька вместе с родителями отправляются отдыхать на море. Сначала малышам скучно в дорогом отеле, но затем они находят себе нового друга — белого краба. Судьба тут же подкидывает им сложную задачку, так как над новым приятелем и всеми крабами побережья нависла беда. Но не время опускать руки, то есть, лапки.

Добавим, что просмотр мультфильма займет у юных зрителей и их родителей 65 минут.

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