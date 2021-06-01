«Три кота» появятся в кино в формате часового мультфильма

Телеканал СТС и студия «Метрафильмс» готовят к релизу часовой выпуск мультсериала «Три кота». Двухмерную анимационную картину длительностью в 65 минут покажут в кинотеатрах в 2022 году. Она будет называться «Три кота и море приключений».

Мультфильм расскажет о путешествии котят Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах, куда герои отправятся отдыхать вместе с родителями. На курорте их ждут яркие события, веселая отпускная суматоха и встречи с новыми друзьями.

Самому сериалу уже пять лет, его первые зрители успели вырасти, но озорных котят не забыли.

«Аудитория «Трех котов» в настоящий момент — это не только дошкольники, но и их старшие братья и сестры, которые выросли вместе с нашим сериалом. Кроме того, новая веселая история сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. Появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии проекта», — говорит генеральный продюсер студии «Метрафильмс» Артем Васильев. «Наша история давно готова погрузиться в пространство большого хронометража, ведь она и событийно, и эмоционально шире обычного сюжета в пять минут. Но при этом хочется сохранить легкость и простоту, которая по вкусу нашим маленьким зрителям по всему миру», — добавляет режиссер проекта Дмитрий Высоцкий.

Напомним, что российский анимационный сериал «Три кота» переведен на 29 языков и доступен для просмотра в 170 странах (в том числе на Nickelodeon и Netflix). Кроме мультфильмов, создатели проектов выпускают еще 1400 наименований лицензионных товаров, которые можно встретить на полках супермаркетов.

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