В Сети появились первые две минуты сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Анимационный хит про спайдерменов получил продолжение из двух полнометражек.

5 декабря компания Sony Pictures выпустила дублированный на русский язык отрывок из продолжения мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Напомним, первая часть вышла в 2018 году и получила «Оскар» как лучший анимационный фильм. Проект похвастался тем, что знаменитый Питер Паркер был далеко не единственным его главным героем. На первый план вышли темнокожая версия Паука Майлз Моралес и женская вариация супергероя Гвен-паук.

Из ролика стало понятно, что Гвен вернется за Майлзом, и вместе их ждет путешествие через вселенные, где герои встретят новых людей-пауков. В частности, зрителям должны представить Джессику Дрю и Мигеля О’Хару — Человека-паука из 2099 года.

Сиквел мультфильма будет разделен на две части. Первая выйдет в российских кинотеатрах 27 октября 2022 года. Вторую стоит ждать уже в 2023-м.

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