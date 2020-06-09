Стартовало производство второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

8 июня стартовало производство второй части анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные». Об этом стало известно из сообщения в Twitter аниматора Ника Кондо, рисующего картину для компании Sony. Он написал, что первый день находится в работе над второй частью и прикрепил рекламный ролик, объявляющий, что сиквел выйдет в 2022 году.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Напомним, первая часть увидела свет в 2018-м и была тепло встречена зрителями и критиками. Уж казалось, что еще можно выжать из истории про Человека-паука. Однако киношники все-таки нашли новый подход к персонажу. Они вспомнили, что в комиксах Marvel есть несколько вселенных, и свой метатель паутины есть в каждой из них. И не везде это репортер Питер Паркер.

В первом анимационном фильме «Через вселенные» сюжет крутился вокруг темнокожего парня Майлза Моралеса, который повторил судьбу оригинального Человека-паука, но стал самобытным героем. Потом к нему присоединились Питер Паркер из другой вселенной и еще ряд колоритных персонажей, укушенных радиоактивным пауком. Среди них была и Гвен Стейси, которая в своем мире вместо подружки Спайдермена сама стала супергероиней.

Что ждет зрителей во втором фильме, пока не известно. Фанаты уверены, что увидят развитие отношений Майлза и Гвен, а также Человека-паука из 2099 года Мигеля О’Хару, которого показали в сцене после титров первой картины.

Добавим, что картина «Человек-паук: Через вселенные» получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.