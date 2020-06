Стартовало производство второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

8 июня стартовало производство второй части анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные». Об этом стало известно из сообщения в Twitter аниматора Ника Кондо, рисующего картину для компании Sony. Он написал, что первый день находится в работе над второй частью и прикрепил рекламный ролик, объявляющий, что сиквел выйдет в 2022 году.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

— Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020