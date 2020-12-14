Гильермо дель Торо завершил съемки «Аллеи кошмаров», прерванные пандемией

Съемки нуарного триллера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» завершены в Торонто. Они тайно начались в январе уходящего года, но в марте были вынуждены остановиться из-за пандемии. И вот соавтор сценария Ким Морган сообщила в Instagram, что 12 декабря картина полностью отснята.

Фильм является очередной экранизацией одноименно книги писателя Уильяма Линзи Грэшема. Главный герой является карнавальным фокусником, а также матерым аферистом. Он ловко пользуется своим талантом манипулировать людьми, пока не встречает женщину-психотерапевта, которая на этом поприще еще более опасна, чем он. В прессе отмечается, что, в отличие от других фильмов дель Торо, в этой картине не будет никакой фантастики — это полностью реалистичная история.

Главного героя сыграл Брэдли Купер, его партнерша по фильму — Кейт Бланшетт. Также в актерском составе значатся Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Рон Перлман и Руни Мара. Предположительно, картина выйдет в 2021 году.

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