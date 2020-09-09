Пустыня поглотит всех: вышел первый трейлер нового фильма «Дюна»

В среду, 9 сентября, вышел первый трейлер ожидаемого научно-фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Напомним, это новая экранизация культового одноименного романа Фрэнка Герберта. В актерском составе много звезд: Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Зендая, Джейсон Момоа, Оскар Айзек и другие. Музыку написал Ханс Циммер.

По сюжету молодой космический аристократ Пол Атрейдес оказывается втянут в череду интриг и военных конфликтов, когда его семье достается в управление планета Арракис. Бывший когда-то частью высшего света, он вынужден скрываться в пустыне, среди нищих кочевых племен этого неприветливого мира.

Трейлер начался с целующихся персонажей Шаламе и Зендаи, а затем продемонстрировал графику, которой будет наполнен фильм. Стоит отметить, что картина выдержана в сдержанном духе пустыни, не пестрит красками, но тем не менее поражает воображение. Помимо семейных интриг зрителей ожидают масштабные сражение и жуткие монстры.

Напомним, что в России фильм выйдет на экран 17 декабря 2020 года.