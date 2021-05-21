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Триллер «Пороховой коктейль» с Линой Хиди выйдет в середине июля

Это история о женском клане киллеров.

Триллер «Пороховой коктейль» с Линой Хиди выйдет в середине июля
Лина Хиди снялась в роли киллера. Фото: globallookpress.com

Потоковый сервис Netflix объявил дату премьеры фильма «Пороховой коктейль», в котором снялись звезда «Игры престолов» Лина Хиди и звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан. Согласно сообщению популярного онлайн-кинотеатра, в США премьера состоится 14 июля, а на экранах остального мира — когда-нибудь этим летом. Россиянам долго ждать не придется: в РФ картина выйдет 15 июля.

Напомним, это триллер о женщинах-киллерах. Главная героиня — профессиональная убийца — находит девочку, за которой охотятся бандиты. Чтобы спасти ребенка, ей придется разыскать и попросить о помощи свою мать, которая оставила ее ради кровавого ремесла много дней назад. Уже понятно, что фильм расскажет нам о сильных женщинах в суровом мужском мире. Хиди сыграла мать, а Гиллан — дочь.

Также в проекте заняты Карла Гуджино («Дети шпионов», «Хранители», «Разлом Сан-Андреас»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Рождество на двоих»), Пол Джаматти («Иллюзионист», «Девушка из воды» «Железный рыцарь»), Фрейя Аллан (сериал «Ведьмак») и Хлоя Коулмэн («Мой шпион»).

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