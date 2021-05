Триллер «Пороховой коктейль» с Линой Хиди выйдет в середине июля

Потоковый сервис Netflix объявил дату премьеры фильма «Пороховой коктейль», в котором снялись звезда «Игры престолов» Лина Хиди и звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан. Согласно сообщению популярного онлайн-кинотеатра, в США премьера состоится 14 июля, а на экранах остального мира — когда-нибудь этим летом. Россиянам долго ждать не придется: в РФ картина выйдет 15 июля.

💥Karen Gillan

💥Lena Headey

💥Carla Gugino

💥Michelle Yeoh

💥Angela Bassett

💥Paul Giamatti

GUNPOWDER MILKSHAKE, an action thriller about three generations of assassins directed by Navot Papushado, comes to Netflix in the US on July 14. In theaters internationally this summer. pic.twitter.com/1F1AqQilri

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 20, 2021