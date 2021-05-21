Триллер «Пороховой коктейль» с Линой Хиди выйдет в середине июля

Потоковый сервис Netflix объявил дату премьеры фильма «Пороховой коктейль», в котором снялись звезда «Игры престолов» Лина Хиди и звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан. Согласно сообщению популярного онлайн-кинотеатра, в США премьера состоится 14 июля, а на экранах остального мира — когда-нибудь этим летом. Россиянам долго ждать не придется: в РФ картина выйдет 15 июля.

💥Karen Gillan

💥Lena Headey

💥Carla Gugino

💥Michelle Yeoh

💥Angela Bassett

💥Paul Giamatti GUNPOWDER MILKSHAKE, an action thriller about three generations of assassins directed by Navot Papushado, comes to Netflix in the US on July 14. In theaters internationally this summer. pic.twitter.com/1F1AqQilri — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 20, 2021

Напомним, это триллер о женщинах-киллерах. Главная героиня — профессиональная убийца — находит девочку, за которой охотятся бандиты. Чтобы спасти ребенка, ей придется разыскать и попросить о помощи свою мать, которая оставила ее ради кровавого ремесла много дней назад. Уже понятно, что фильм расскажет нам о сильных женщинах в суровом мужском мире. Хиди сыграла мать, а Гиллан — дочь.

Также в проекте заняты Карла Гуджино («Дети шпионов», «Хранители», «Разлом Сан-Андреас»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Рождество на двоих»), Пол Джаматти («Иллюзионист», «Девушка из воды» «Железный рыцарь»), Фрейя Аллан (сериал «Ведьмак») и Хлоя Коулмэн («Мой шпион»).

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