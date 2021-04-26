Он ждет встречи с вами: Дин Дизель пригласил зрителей в кино на «Форсаж 9»

Актер выпустил ролик о том, как чудесно встречаться в кинотеатрах.

25 апреля в YouTube-канале кинофраншизы «Форсаж» появился ролик, в котором Вин Дизель обратился к зрителям. В новом видео 53-летний исполнитель роли Доминика Торетто едет по загородной на шикарной машине и рассуждает о том, что на свете есть одно особенное место, куда мы все стремимся. Позже выясняется, что актер имеет в виду кинотеатры.

Он отметил, что люди стремятся в эти заведения для того, чтобы повеселиться и на время уйти от реальности.

«Ничто не сравнится с моментом, когда гаснет свет, включается проектор, и мы начинаем верить», — ностальгически вспоминает Дизель.

Этим роликом он призвал зрителей вернуться в кинотеатры, чтобы не пропустить девятой картины «Форсаж». Однако видео явно имеет более широкий подтекст, охватывая весь объем понятия похода в кино, которое многие американцы во время пандемии стали забывать.

Напомним, в США «Форсаж 9» выйдет в кинотеатрах 25 июня, а в России гораздо раньше — 19 мая. Фанаты киногонок наверняка заждались этого релиза, так как ранее пандемия сдвинула его на целый год.

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