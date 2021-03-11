«Форсаж-9» покажут в России на пять недель раньше, чем в Америке

Приятная новость для любителей киногонок: фильм «Форсаж-9», релиз которого должен был состояться еще год назад, выйдет в России на пять недель раньше, чем в Америке. Западные зрители ждут боевик к 25 июня, а в отечественных кинотеатрах у него зарезервирована дата — 20 мая. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации издания, студия Universal намеренно отодвинула релиз картины в США на летний месяц из-за сложностей домашнего кинопроката. А в России фильму с Вином Дизелем ничего не мешает.

Подобная ситуация и у других картин Universal. В нашей стране раньше, чем в Америке покажут боевик «Никто», мультфильм «Босс-молокосос – 2» и долгожданное продолжение бондианы «Не время умирать». Ждем с нетерпением.

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