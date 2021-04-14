Трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера показал новый тип зомби

13 апреля компания Netflix выпустила русский трейлер предстоящего фильма «Армия мертвецов». Как уже сообщала Teleprogramma.pro, это новая работа создателя «Лиги справедливости» Зака Снайдера с звездами кинокомиксов Дейвом Батистой и Хироюки Санадой. Эти два актера и появляются в начале ролика.

По сюжету группу бывших военных отправляют ограбить казино в Лас-Вегасе. В случае успешного выполнения миссии они станут невероятно богаты. Есть только одна загвоздка: сам город разрушен, и по нему бродят толпы оживших мертвецов.

Трейлер, который по духу очень похож на «Отряд самоубийц», показывает нам героев и монстров в новом свете. Бойцы оказываются не жадными до денег наемниками, а людьми, что всю жизнь рисковали собой ради других и теперь решили сделать что-то для себя. А зомби из Лас-Вегаса получились не такими, как в большинстве хорроров: они умны, быстры, организованы. В общем, настоящая армия. А сможет ли один отряд пробиться через целое войско? В котором, вдобавок, имеется зомби-тигр…

Фильм станет доступен на Netflix с 21 мая.

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