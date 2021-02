Украсть деньги у армии зомби: новый фильм Зака Снайдера получил дату релиза

Пока фанаты кинокомиксов ждут от Зака Снайдера его режиссерскую версию «Лиги справедливости», у 54-летнего кинодеятеля подоспел для выпуска новый фильм. Картина называется «Армия мертвецов», и она будет сочетать в себе боевик, ужасы и сюжет про ограбление казино.

По сценарию, в Америке произошел очередной зомби-апокалипсис, и в разоренном ожившими мертвецами Лас-Вегасе осталось хранилище к целой кучей денег. Группа отчаянных бойцов хочет наложить лапы на эти богатства, вот только на их пути стоит жадная до человеческой плоти нежить.

Данный фильм был впервые анонсирован летом 2008-го как прямое продолжение «Рассвета мертвецов» Снайдера 2004 года, но проекту пришлось провести более десяти лет в подвешенном состоянии, пока его, наконец, не закончили с поддержкой студии Netflix. Релиз картины состоится на упомянутом стриминговом сервисе, как сообщил в Twitter режиссер, 21 мая. Ее тизер ожидается 23 февраля.

Survivors take all. #ArmyOfTheDead on @Netflix May 21.

Teaser this Thursday. pic.twitter.com/sIgDoz6rmz

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 21, 2021