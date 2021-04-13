Вышел трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера»

13 апреля кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера», который является продолжением «Телохранителя киллера» 2017 года. Зрителей ждет фееричное возвращение троицы Райана Рейнольдса, Сэмюэля Джексона и Сальмы Хайек, вот только на этот раз женщине будет отдано больше экранного времени.

На этот раз главному герою нужно предотвратить кибератаку, которая может разрушить Евросоюз. Хочет он того или нет, но ему будут помогать старые знакомые в лице эксцентричного киллера и его взбалмошной жены. Зрителей ждет теплое итальянское море, а также море стрельбы и юмора.

Добавим, что в актерском составе также значатся Антонио Бандерас, Морган Фриман и Фрэнк Грилло.

Фильм должен был выйти в кинотеатрах еще в августе 2020 года, но его релиз отложили на год. В американских кинотеатрах он появится 16 июня, в России ожидается в ту же дату.

Смотрите также: