КИНО

Продолжение «Телохранителя киллера» выйдет летом 2020 года

Райан Рейнольдс и Сэмюэль Л. Джексон вернутся к своим полюбившимся зрителям образам.

Продолжение «Телохранителя киллера» выйдет летом 2020 года
Райан Рейнольдс. Фото: Lee Jae-Won/AFLO

Летом следующего года комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек в главных ролях обзаведется продолжением. Издание Hollywood Reporter сообщает, что предположительной датой выхода сиквела можно считать 8 августа, а называться новый фильм будет «Телохранитель жены киллера».

В качестве актеров также были замечены такие звезды, как Антонио Бандерас в роли главного антагониста, Морган Фримен, Фрэнк Грилло и Ричард Грант. По сюжету сиквела телохранитель Майкл Брайс, которого играет Рейнольдс, планирует уйти на покой, но его давнему знакомому, киллеру Кинкейду, в исполнении Джексона с его женой Соней в исполнении Хайек удается втянуть его в миссию по спасению Европы.

Хотя первый фильм оценили немногие, тем не менее кассу он собрать сумел, при бюджете в 30 миллионов, зрители смогли отблагодарить создателей картины 180 миллионами долларов кассовых сборов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Телохранитель киллера"Новости googleНовости киноРайан РейнольдсСэмюэл Л. ДжексонФильм "Телохранитель киллера"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Продолжение «Телохранителя киллера» выйдет летом 2020 года
Интересно?
Поделись с друзьями: