Продолжение «Телохранителя киллера» выйдет летом 2020 года

Летом следующего года комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек в главных ролях обзаведется продолжением. Издание Hollywood Reporter сообщает, что предположительной датой выхода сиквела можно считать 8 августа, а называться новый фильм будет «Телохранитель жены киллера».

В качестве актеров также были замечены такие звезды, как Антонио Бандерас в роли главного антагониста, Морган Фримен, Фрэнк Грилло и Ричард Грант. По сюжету сиквела телохранитель Майкл Брайс, которого играет Рейнольдс, планирует уйти на покой, но его давнему знакомому, киллеру Кинкейду, в исполнении Джексона с его женой Соней в исполнении Хайек удается втянуть его в миссию по спасению Европы.

Хотя первый фильм оценили немногие, тем не менее кассу он собрать сумел, при бюджете в 30 миллионов, зрители смогли отблагодарить создателей картины 180 миллионами долларов кассовых сборов.