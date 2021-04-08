Составлен рейтинг самых кассовых фильмов в российском прокате последних лет

Финансовое агентство Alpari специально для Teleprogramma.pro составило рейтинг самых кассовых фильмов в российском прокате за последние годы. Возглавляет топ-10 по кассовым сборам, как и во всем мире, фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». С 2009 года его рекорд в российском прокате не смог побить никто. Также в лидерах, как и ожидалось, оказались последние релизы «Мстителей». Но вы удивитесь, что на одном уровне с Marvel находятся и отечественные картины.

«При очевидном технологическом преимуществе зарубежных киностудий, наши российские фильмы в последние годы вплотную приблизились по кассовым сборам от проката к зарубежным лидерам, а многих уже обошли, — говорит финансовый эксперт Alpari Александр Лосев. — Например, такие отечественные фильмы как «Холоп» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т-34» Алексея Сидорова занимают достойные места в первой десятке лидеров российского проката. Это говорит об очень высоком качестве работы наших киносъемочных студий».

А вот отдельный рейтинг самых кассовых картин российского кино. Как мы видим, вперед выбиваются зрелищные фильмы и комедии. Многие из представленных лент преодолели отметку в 1 миллиард рублей по кассовым сборам.

И вот какие фильмы лидировали в российском прокате в разные годы.

А в этой таблице представлено, как менялось соотношение прокатных сборов в России между иностранным и отечественным кино. Приятно видеть, что разрыв между ними сокращается.

Добавим, что пандемия коронавируса урезала сборы российского кинопроката в 2020 году на 32,6 миллиарда рублей (минус 58,8%). Зрители купили билетов всего на 22,8 миллиарда, но после снятия ограничений ситуация постепенно улучшается. Она непременно вернется в норму, учитывая, что качество российских фильмов тоже растет.

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