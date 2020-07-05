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Звездный гость

«Прошли этот «ад» вместе»: Прилучный сообщил о завершении съемок фильма про Девятаева

Звезда «Мажора» сыграл советского летчика, который совершил побег из фашистского плена.

«Прошли этот «ад» вместе»: Прилучный сообщил о завершении съемок фильма про Девятаева
Павел Прилучный.Фото: globallookpress.com

32-летний Павел Прилучный завершил съемки в картине Тимура Бекмамбетова о военном летчике-истребителе. Актер сыграл главную роль, воплотив в картине Михаила Девятаева, Героя СССР, которому удалось сбежать из концлагеря и прихватить с собой секретные данные о новом оружии врагов – ракетах «Фау».

«Для меня было честью пройти этот путь от начала до самого конца вместе с Михаилом Петровичем Девятаевым. Далеко не каждому актеру выпадает шанс принять участие в подобных картинах, — заметил Прилучный. Он признался, что ему удалось ощутить и пережить то, что испытали наши предки на войне против фашистов.

Павел Прилучный
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge/

И поблагодарил за такую возможность: «Спасибо за сплоченность, четкость, исполнительность и профессионализм, мы стойко прошли этот «ад» вместе».

Прилучный на старте съемок признавался, что ему было невероятно сложно входить в роль. Картина о подвиге Девятаева, напомним, снята в принципиально новом формате – вертикальном. Это, по заявлению Бекмамбетова, — первый в мире эксперимент: многие зрители сегодня уже не ходят в кинотеатры, а предпочитают смотреть фильмы на своих гаджетах.

Тэги

«ФАУ-2. Побег из ада»Новости googleНовости киноПавел ПрилучныйПрилучный новостиТимур БекмамбетовФильм "Девятаев"
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