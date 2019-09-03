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Вдовиченков и Лядова сыграют супругов в комедийном сериале «Батя»

Это будет первый в истории комедийный шортком для мессенджеров.

Вдовиченков и Лядова сыграют супругов в комедийном сериале «Батя»
Вдовиченков и Лядова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный актер Владимир Вдовиченков, особо полюбившийся зрителю после роли в фильме «Бумер» (2003), в новом сериале сыграет сурового батю из 90-х в новом проекте телеканала ТНТ4 и Good Story Media. Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщили в пресс-службе телеканала.

Сериал, съемки которого стартовали 3 сентября, на примере одной конкретной семьи расскажет зрителям о том, как с годами меняются отношения поколений. По сюжету молодой человек, которого сыграл резидент шоу StandUp на ТНТ Стас Старовойтов, вместе со своей женой (Надежда Михалкова) и двумя детьми едет на юбилей к отцу (Вдовиченков) и по пути рассказывает им, как батя в свое время его воспитывал.

Роль мамы главного героя здесь играет Елена Лядова — настоящая жена Владимира Вдовиченкова, так что их пара, как ожидается, будет смотреться на экране очень органично.

Как отмечает ТНТ4, «Батя» станет первым шорткомом для мессенджеров. Эпизодами длительностью всего 1–2 минуты можно будет делиться в соцсетях. Из множества маленьких эпизодов будут сложены 4 серии ситкома, а он перерастет в полнометражный фильм.

Съемки сериала "Батя" уже начались. Фото
Съемки сериала «Батя» уже начались. Фото: ТНТ
Сериал "Батя". Съемки начались
Главный атрибут первого дня съемок — тарелочка, которую разбивают перед началом всего. Фото: ТНТ
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Владимир ВдовиченковЕлена ЛядоваНадежда МихалковаРоссийские сериалыСтас СтаровойтовТНТ4

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Вдовиченков и Лядова сыграют супругов в комедийном сериале «Батя»
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