Трейлер «Конька-Горбунка» задал новую дату выхода фильма

15 декабря в Сети появился полноценный трейлер новой российской киносказки «Конек-Горбунок». Ранее выходил тизер фильма, и сообщалось, что картина появится в кинотеатрах в октябре. Но новый ролик задает другую дату релиза — 18 февраля 2021 года.

Напомним, полнометражная лента повторит сюжет советского мультфильма. Главный герой — Иван, но не царевич, а обычный конюх. Зато у него в помощниках есть крылатый и говорящий Конек, который помогает добывать всякие диковинки для государя-самодура: от жар-птицы до царь-девицы. Вот только на последнем квесте «богатырь» сплоховал и влюбился в красавицу, за что его могут казнить.

Фильм не копирует сказку точь-в-точь, в нем много современного юмора и каламбуров. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на графику, которая уже дотянулась до уровня американского кино. В русской сказке есть, где развернуться 3D-художникам, — фантастических существ и магии здесь хоть отбавляй. Но еще радует и актерский состав: Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов и голос Павла Деревянко в озвучке Конька.

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