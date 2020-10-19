Не сон за рулем: в фильме «Цой» Алексей Учитель показал новую версию смерти рок-музыканта

Фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» дебютировал на Варшавском кинофестивале. В кинотеатрах россияне увидят его с 12 ноября, и создатель ленты надеется, что показанное на экране вызовет у зрителей жаркие споры.

Выход картины уже омрачился скандалом: сын легендарного музыканта написал письмо президенту с просьбой запретить данный фильм, якобы в нем события уж слишком сильно искажены. Но Учитель подчеркивает, что снятая им история по большей части является вымышленной и отражает не столько жизнь Цоя, сколько его феномен в культуре и в обществе.

Отметим, что режиссер собирал документальные данные о музыканте, еще когда тот был жив, ездил в Латвию общаться с водителем «Икаруса», участвовавшим в роковой аварии. Ранее, в 90-ых годах, постановщик снял фильм-посвящение «Последний герой», но сейчас решил вернуться к теме смерти народного кумира, потому что судьба второго водителя показалась ему невероятно интересной.

«Мы даже провели своеобразный следственный эксперимент. Взяли похожий «Москвич» и проехали весь путь, которым ехал Виктор с рыбалки. Никто не знает, как это могло быть, но все версии — заснул за рулем, в ДТП участвовал еще один автомобиль — кажутся неправдоподобными. А вот что могло быть причиной катастрофы, зрители увидят в нашем новом фильме», — цитируют Алексея Учителя «Известия».

Что касается попытки запретить свой фильм, режиссер назвал это полуанекдотическим случаем и отметил, что Виктору Цою было бы стыдно за своего сына, просящего президента о подобном. Создатель картины заверил, что киношниками не было нарушено ни одного закона, поэтому премьера «Цоя» состоится в срок.