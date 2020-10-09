Онлайн-кинотеатр «МТС ТВ» добавил в свою библиотеку более 260 фильмов

В том числе новинки, вышедшие в кино за последние два года.

В онлайн-кинотеатре «МТС ТВ» стали доступны фильмы, которые вышли минувшим летом. Один из них — комедия с Киану Ривзом «Билл и Тед снова в деле». Это продолжение кинохита 1989 года про двух музыкантов-лоботрясов, которые путешествуют во времени и верят, что их музыка спасет Вселенную.

Также библиотеку онлайн-кинотеатра пополнили трогательный фильм о собаке и ее хозяине «Невероятный мир глазами Энцо» и триллер «Марионетка» — про ребенка, чьи рисунки влияют на будущее.

Всего за последние три месяца в «МТС ТВ» было опубликовано более 260 фильмов, которые вышли в прокат в 2019–2020 годах. Картотека сериалов тоже расширилась мировыми хитами «Черное зеркало», «Острые козырьки», «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Это мы», «Чем мы заняты в тени», «И повсюду тлеют пожары». Для любителей фантастики в видеосервисе появились полная коллекция фильмов «Люди Икс», «Мстители», «Человек-муравей», «Железный человек», «Тор» и «Дэдпул». А также стопроцентные кинохиты: «Крепкий орешек», «Эдвард Руки-ножницы», «Один дома», «Черный лебедь», «Убийство в Восточном экспрессе», «Отель «Гранд Будапешт»», «Управление гневом» и другие.