Вышел трейлер семейной драмы, в которой звезда «Властелина колец» сыграл гея

61-летний актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагона во «Властелине колец», стал режиссером. Его первый фильм называется Falling («Падение»). Премьера картины состоялась в января 2020 года на кинофестивале «Сандэнс», а теперь в Сети появился ее трейлер.

Это семейная драма, в которой пожилой мужчина вынужден переехать из глубинки в большой город — к своему взрослому сыну-гею, чтобы тот заботился о нем. Беда в том, что старик очень консервативен и не принимает ориентацию своего наследника. Из-за возраста дедуля уже начинает терять связь с реальностью, но о своей обиде на ребенка не забывает. Как бы то ни было, мужчинам из разных поколений придется найти общий язык.

Будучи режиссером, Вигго Мортенсен сыграл сына в этой картине, роль отца досталась 80-летнему актеру Лэнсу Хенриксену, который играл киборга Бишопа в кинофраншизе о Чужих, а также в большом количестве других триллеров и ужасов.

Ожидается, что фильм появится в кинотеатрах этой осенью, в разных странах — разные даты. Релиз в России заявлен на 8 октября.