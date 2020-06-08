Достойно Каннского кинофестиваля: Вигго Мортенсен снял фильм о мужчинах-геях

Вигго Мортенсен, известный прежде всего по роли Арагорна из знаменитой трилогии «Властелин Колец», решил попробовать себя в режиссерском кресле. Актер снял фильм под названием «Падение» и проект довольно успешно встречают на кинофестивалях, что похвально для дебютной работы. Как сообщает издание Premiere.fr. фильм даже смог попасть в список из 56 картин, отобранных для Каннского фестиваля. И хотя мероприятие отменили из-за коронавируса, все проекты начнут показывать в кинотеатрах по всему миру уже осенью.

О релизе в России пока информации нет, но учитывая сюжет картины, с прокатом в нашей стране могут быть определенные проблемы. В фильме «Падение» рассказывается история Джона Петерсена, мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который живет в США вместе со своим партнером. А вот его отец придерживается более традиционных взглядов на отношения и не одобряет жизненный выбор сына. В итоге они должны какое-то время провести вместе и постараться найти компромисс во взаимоотношениях.