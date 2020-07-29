По следам кровавой трагедии: в Сети появился трейлер фильма «Конференция»

28 июля в Сети появился трейлер фильма «Конференция» 31-летнего режиссера Ивана Твердовского. Напомним, данная киноработа будет представлена на Венецианском фестивале в этом году.

Картина идет по следам трагедии «Норд-Оста», когда в 2002 году в здании московского театра террористами были захвачены в заложники зрители и артисты мюзикла. Но в ней не будет реконструкции тех кровавых событий, вместо этого публике предлагается разделить эмоциональный опыт, полученный заложниками.

По сюжету, из далекого русского монастыря в Москву приезжает монахиня Наталья. Будучи сама участницей трагических событий на Дубровке, она собирается организовать вечер памяти жертв теракта. Чиновники просят ее назвать это мероприятие по-другому, например, конференцией. Но встреча все-таки состоится, и из воспоминаний выживших зрители узнают неожиданную и мрачную историю самой Натальи.

Напомним, что это авторское кино, поэтому его, скорее всего, не ждет широкий прокат в кинотеатрах, разве что в тех, которые крутят фильмы не только для массового зрителя. Трейлер не дает даты выхода картины на экраны, но это, определенно, то кино о современной России, которое стоит посмотреть.