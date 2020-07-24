На Венецианском кинофестивале 2020 года покажут два авторских фильма из России

Это будут картины про любовь на Чукотке и теракт в Москве.

Венецианский кинофестиваль 2020 года пройдет со 2 по 12 сентября. И на нем будут представлены, в том числе, фильмы из России. Как сообщает ТАСС, в независимой программе Giornate degli autori (авторское кино) европейские зрители увидят «Конференцию» Ивана Твердовского и «Китобоя» Филиппа Юрьева.

«Китобой» был создан киностудией «Рок» Алексея Учителя. Романтический фильм был полностью снят во время экспедиции на Чукотку. Главный герой — юный чукотский охотник Лешка, чья жизнь меняется с появлением в его поселке интернета. Он влюбляется в девушку из видеочата и ради своего чувства решается на отчаянный поступок. Картину снимали более семи лет, основные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а коренные жители Чукотки.

Фильм «Конференция» рассказывает о женщине, которая пережила теракт на Дубровке 2002 года. Напомним, тогда группа террористов захватила заложников в здании Театрального центра в Москве, когда там ставился мюзикл «Норд-Ост». При освобождении людей погибли более ста человек. Картина получилась о ценности жизни и против терроризма, как такового.

Оба проекта не являются развлекательным кино и имеют большую художественную ценность, которую предстоит оценить венецианскому жюри. Напомним, кинофестиваль было решено не переводить в онлайн, но организаторы существенно сократили его программу. От того еще более ценно, что российские фильмы попадут на смотр.