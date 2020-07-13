Минкульт РФ отменил рекомендацию по закрытию кинотеатров

Теперь они могут возобновить работу с разрешения местных властей.

В понедельник, 13 июля, Министерство культуры России отменило рекомендацию о приостановке работы кинотеатров, которая вступила в силу 23 марта 2020 года вместе с другими ограничениями по коронавирусу.

В новом приказе, подписанном министром Ольгой Любимовой, говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу, если им разрешат региональные власти. Также развлекательные учреждения должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные Роспотребнадзором.

К примеру, губернатор Ростовской области разрешил работу кинотеатров с 13 июля, но с условиями, что зрительные залы будут заполняться не более чем на четверть и без услуг общественного питания.

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Добавим, что в Москве театры и кинотеатры могут открыться только с 1 августа.