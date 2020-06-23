Комедия «Мой шпион» с Дейвом Батистой выйдет на экраны в июле

26 июня на видеосервисе Amazon Prime Video состоится премьера американской комедии «Мой шпион» с Дейвом Батистой в главной роли. В Австралии картина вышла еще в начале 2020 года, весной права на ее распространение на Западе выкупила студия Amazon, но из-за закрытых кинотеатров было решено выпустить боевик в Сети.

По сюжету группу засекреченных агентов ЦРУ случайно раскрывает 9-летняя непоседливая девочка. Подросток начинает шантажировать главного мачо фильма, которого играет бывший рестлер Батиста, раскрытием его тайны.

Что же нужно от него юной проказнице? Чтобы он обучил ее своим приемам, потому что в компании сверстников школьница чувствует себя абсолютным лузером. Девочку сыграла юная актриса Хлоя Коулмэн, которая уже имеет большой опыт съемок в сериалах. Также в фильме засветились комедианты Кристен Шаал и Кен Джонг.

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В России выход картины в прокат заявлен 1 июля, однако все зависит от того, когда в регионах начнут открываться кинотеатры. По некоторым данным, премьера состоится 16 числа, когда в стране уже будет официально разрешено крутить фильмы на большом экране.