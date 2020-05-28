«Братство кольца» собралось вновь: актеры «Властелина колец» провели видеоконференцию

Американский актер Джош Гэд приготовил для любителей кино еще один онлайн-подарок. Ранее в своем YouTube-шоу Reunited Apart он собрал на видеоконференцию актеров и создателей фильмов «Назад в будущее», а теперь проделал то же самое с командой «Властелина колец».

На канале артиста появился ролик, анонсирующий выход новой конференции 31 мая. Уже известно, что в ней будут принимать участие актеры Элайджа Вуд, Орландо Блум, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Шон Эстин и Иен Маккеллен. Последний скажет несколько фраз Гэндальфа Серого и будет пить в кадре вино.

Напомним, кинотрилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона выходила с 2001 по 2003 годы. Она получила 17 «Оскаров» и стала новым эталоном в экранизации фэнтези. Получается, команда, сыгравшая «Братство кольца», собралась спустя 17 лет. Во время трансляции будет осуществляться благотворительный сбор средств.