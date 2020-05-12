35 лет спустя: создатели трилогии «Назад в будущее» встретились в YouTube-шоу

Актеры и режиссер собрались, чтобы помочь сбору средств на борьбу с коронавирусом.

Американский актер Джош Гэд (озвучил снеговика Олафа в мультфильме «Холодное сердце») устроил на своем YouTube-канале настоящий подарок для поклонников кинотрилогии «Назад в будущее». В одном выпуске своего шоу Reunited Apart он собрал всех ключевых создателей легендарной франшизы. Звезды подключились к беседе по видеосвязи.

В видео присутствуют актеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс (Док и Марти), а также Лея Томпсон, сыгравшая Лорейн МакФлай, режиссер Роберт Земекис, композитор Алан Сильвестри и сценарист Боб Гейл. Они рассказали несколько деталей о создании фильмов, например, как бились за название франшизы. В добавок, уже постаревшие актеры разыграли парочку сцен из фильмов, а в конце целый оркестр самоизолированных музыкантов исполнил для звезд культовую композицию The Power of Love, звучавшую в картине.

Однако, такая сходка знаменитостей состоялась не просто так. Свое шоу (а это был только второй выпуск) Гэд организовал для сбора средств на борьбу с коронавирусом. К видео у публики было большое внимание, так как многие ожидали возможного объявления о продолжении трилогии. Не дождались.

Напомним, что первый фильм «Назад в будущее» вышел в 1985 году. Актеру Кристоферу Ллойду, сыгравшему в нем экстравагантного ученого, построившего машину времени, сейчас 81 год.