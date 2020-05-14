Фанат «Мстителей» перемонтировал Marvel фильмы в динамичные музыкальные ролики

В них уже знакомые кадры из кинокомиксов производят новое впечатление.

Сага бесконечности в киновселенной Marvel закончилась, а в новую фазу фанаты супергероики так и не могут войти из-за коронавируса, сдвинувшего даты релизов новых фильмов. Вот и остается любителям кинокомиксов скучать, пересматривая прежние фильмы о Мстителях и смакуя их самые эпичные моменты.

Если вы один из таких, то обратите внимание на творчество YouTube-канала Gugga Leunnam. Его создатель смонтировал из кадров фильмов Marvel двухминутные ролики, в которых интересно переплетаются экнш и трогательные моменты супергеройских картин. Взаимодействие персонажей с помощью необычного монтажа приобретает новый смысл, который по достоинству оценят фанаты серии. На данный момент на канале есть пять таких роликов.

Напомним, сага бесконечности началась в 2008 году с фильма «Железный человек» и закончилась в 2019-ом блокбастерами «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». За 11 лет вышло 23 боевика, а штат супергероев разросся до того, что все они еле уместились в одну картину.