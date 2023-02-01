Новая книга Харуки Мураками выйдет в апреле 2023 года

«Убийство командора»

Японское издание романа «Убийство командора». Фото: Global Look Press

Это первый роман культового автора после шести лет молчания.

Новость для поклонников японского писателя Харуки Мураками. Его новый роман выйдет в «стране восходящего солнца» 13 апреля 2023 года. Об этом 1 февраля сообщило издательство Shinchosha.

Название нового произведения пока держится в секрете. Известно лишь, что объем книги составляет 1,2 тысячи страниц.

Это первый роман Мураками за последние шесть лет. Предыдущий – «Убийство командора» – вышел в феврале 2017 года.

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Напомним, в начале 2023-го автору исполнилось 74 года. В России он известен романами «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84» и другими. Писатель неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, его произведения стали основой для нескольких экранизаций.

По материалам ТАСС.

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