Новая книга Харуки Мураками выйдет в апреле 2023 года

Новость для поклонников японского писателя Харуки Мураками. Его новый роман выйдет в «стране восходящего солнца» 13 апреля 2023 года. Об этом 1 февраля сообщило издательство Shinchosha.

Название нового произведения пока держится в секрете. Известно лишь, что объем книги составляет 1,2 тысячи страниц.

Это первый роман Мураками за последние шесть лет. Предыдущий – «Убийство командора» – вышел в феврале 2017 года.

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