Стивен Кинг планирует посвятить новую книгу коронавирусу

На днях знаменитый писатель Стивен Кинг появился в американском шоу The View, чтобы рассказать о своем новом детективном романе «Билли Саммерс», который вышел в свет 3 августа. Это история о профессиональном киллере, который принимает последний заказ, чтобы потом зажить обычной жизнью. Однако события начинают развиваться не так, как хотелось бы герою. Конечно же, не обошлось без мистики.

Но во время шоу писателю стали задавать вопросы не о новой книге, а о пандемии и дезинформации о коронавирусе, которая курсирует в СМИ. В ответ литератор поделился планами, что хочет исследовать все произошедшее в одном из следующих романов.

«Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве сюжета. Это будет сложно», — сказал 73-летний Кинг.

Любопытный факт: изначально история романа «Билли Саммерс» разворачивалась в 2020 году, а но автор переместил ее на год раньше, так как в его истории пандемия не упоминается.

Напомним, ранее Кинг сравнивал CoViD-19 с придуманным им вирусом из книги «Противостояние».

Смотрите также: