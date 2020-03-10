Все могло быть хуже: Стивен Кинг утешил пострадавших от коронавируса

По словам автора, в его романе «Противостояние» болезнь была куда страшнее.

Многие знаменитости призывают не волноваться из-за эпидемии коронавируса и сохранять спокойствие. Сначала Илон Маск назвал истерию вокруг болезни глупой, а сейчас и автор книг в жанре хоррор Стивен Кинг заявил, что волнение никому не поможет и все будет хорошо, если соблюдать осторожность. В своем личном аккаунте в Twitter писатель заметил, что вирус из Китая не так страшен, как болезнь из его романа «Противостояние». Вот только его грипп был лишь выдумкой, а коронавирус реален. Почитать пост автора можно здесь.

В книге рассказывалось об особом виде гриппа, который был создан правительством США. А дальше все как в «Обители зла» — болезнь случайно вырывается наружу и уничтожает 99% населения. От коронавируса же пока погибли 4000 человек, и их сравнение Стивена Кинга вряд ли утешит.

Напомним, ученые все еще не нашли лекарство, а премьеры некоторых фильмов переносятся на более поздний срок, Италия уже закрыта на карантин.