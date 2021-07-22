По стопам любимого мужа: Меган Маркл может написать мемуары

Книга принца Гарри выйдет в свет уже в конце 2022 года.

Принц Гарри начал писать мемуары. Книга выйдет в свет в конце 2022 года. Все средства от ее продажи принц обещал направить на благотворительность. После этого задуматься о написании мемуаров может и Меган Маркл. Такое предположение высказали королевские эксперты.

К тому же, дебют у герцогини на писательском поприще уже состоялся. Недавно она выпустила книгу для детей под названием «Скамейка». Профессор Джонатан Шалит отметил, что книга Меган получилась бы «увлекательной».

«Ей есть, что рассказать. Она зарекомендовала себя как успешная актриса, благодаря роли в «Форс-мажорах». Ее знает весь мир, — цитирует Express эксперта.

Напомним, принц Гарри уже получил аванс от издательства за свои мемуары. Компания выплатила ему 14,5 миллиона фунтов стерлингов.

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