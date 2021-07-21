«Разочарована»: почему Меган Маркл рассталась с бывшим мужем

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном. Они познакомились в 2004 году, а в 2011 сыграли свадьбу на Ямайке. Спустя всего два года брак распался.

Ранее Меган отмечала, что виной тому стало расстояние. Она переехала в Торонто, где проходили съемки «Форс-мажоров», а Тревор остался в Лос-Анджелесе. Теперь же выяснилось, что экс-актриса злилась на мужа из-за того, что он не приглашал ее в свои проекты.

В 2006 году Энгельсон вошел в состав съемочной группы фильма «Лицензия на брак» с Робином Уильямсом в главной роли. Однако для Меган в картине места не нашлось.

«Она была разочарована, потому что Тревор не помог получить ей роль в этом фильме», — пишет Express.

Напомним, с принцем Гарри Меган Маркл познакомилась в начале июля 2016 года в Лондоне. Спустя несколько недель пара поехала в свое первое путешествие в Ботсвану, а чуть больше чем через год Меган получила предложение руки и сердца от британского королевского наследника.

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