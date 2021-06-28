«Открылось второе дыхание»: Макеева планирует написать книгу

В конце мая Анастасия Макеева вышла замуж. Четвертым мужем актрисы стал бизнесмен Роман Мальков. Они познакомились на даче у звезды театра в прошлом году, куда 37-летний мужчина приехал из Словении. В Любляне, где у него была семья, он жил последние шесть лет.

Теперь старший сын Романа, 16-летний Андрей, живет вместе с отцом и мачехой в Москве. Минувшие выходные актриса с семьей провела в Сочи. Там она решила, что планирует написать книгу. Об этом сообщила в своем Instagram.

«Мне предложили написать книгу и наконец у меня открылось второе дыхание. Свадьба позади, хотя я еще многое про нее не рассказала. Но, давайте порассуждаем, о чем она может быть? Какие темы вас интересны?», — написала Макеева.

Подписчики актрисы предлагали самые разные варианты.

«Как оставаться женственной, слабой, может быть, дать советы, как быть счастливой. Как не сломаться, когда столько препятствия и разочарований. Как Вы шли к своему женскому счастью», — писали пользователи Сети.

Напомним, что помимо заключения официального брака, Анастасия и Роман венчались в одной из церквей Крыма.

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