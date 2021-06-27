Анастасия Макеева подралась с бывшей женой нового мужа

Месяц назад 39-летняя артистка Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж. Ее избранник, 37-лет-ний владелец строительной компании Роман Мальков, ради этого брака развелся с первой женой, которая родила ему четверых детей.

На прошлой неделе герои этого любовного треугольника встретились на ток-шоу «Прямой эфир» — как водится, щеголяли скандальными фактами друг о друге. Но самое интересное случилось за кулисами шоу и после выхода передачи.

Разборки за кадром

В студию ток-шоу Анастасия Макеева явилась с мужем Романом Мальковым. А его бывшая жена Светлана Малькова прилетела на съемки в Москву из Словении, где сейчас живет с тремя детьми (старший сын, 16-летний Андрей Мальков, переехал к отцу).

Шесть лет назад нынешний муж Анастасии Макеевой с семьей переехал из России в Словению, где создал свою небольшую компанию. Фирмы Малькова занимаются производством легких стальных конструкций, проектированием и монтажом зданий из них. Семья жила в Словении, а в марте прошлого года Рома улетел на заработки в Россию, где у него случился головокружительный роман с актрисой Макеевой. Они познакомились, когда Мальков по строительным делам приехал в загородный дом артистки. Роман во всем признался Светлане, получил развод и тут же женился на Макеевой. А с первой супругой разгорелась нешуточная война.

Претензий много. Основные, конечно, финансовые. Светлана не хочет возвращаться на родину — мечтает жить с детьми в Словении, где у нее своя школа рисования. Также женщина дает уроки русского языка. По решению суда на каждого из троих живущих с ней детей женщина будет получать по 25 тысяч рублей. Роман хотел бы, чтобы экс-жена вернулась на родину — дети будут рядом, но та ни в какую.

Разумеется, бывшая и нынешняя жены Романа друг друга люто ненавидят. Макеева упрекает Светлану в том, что она мужа не любила, а только эксплуатировала, а сама не работала: «Женщина, рожая детей, должна быть готова к ситуации, когда она придет домой, а ей позвонят и скажут — ваш муж умер».

Светлана, в свою очередь, стыдила разлучницу: «У нее нет чувства материнства, пусть она хотя бы одного родит и вырастит его до 10 лет. Тогда, может быть, она поймет, что это такое, когда папа уходит из семьи…»

В итоге за кулисами ток-шоу случилась драка. Об этом после записи передачи рассказала Светлана Малькова: «После программы, после подписания согласия на съемку детей у кабинета меня караулила Макеева с подчиненным. Макеева начала меня снимать на телефон, не давала прохода, оскорбляла, совала свой телефон в лицо. Я терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход, при этом ее подопечный шел рядом и наслаждался процессом — выжидая, когда я что-то сделаю. Мне ничего не оставалось, как выкинуть ее телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева, я ее ударила. Я уже не помню, ударила я или нет… После этого Макеева налетела на меня, два раза ударила по голове… Цель этой провокации — закрыть мне выезд из страны с целью забрать детей».

Позднее признание

«Какого же страшного человека мне Бог послал в виде испытания и с каким чудовищем я, оказывается, жила 17 лет, — поделилась своими размышлениями Светлана, посмотрев выпуск телешоу с участием бывшего мужа. — Что я испытала, врагу не пожелаешь. Верующие люди, венчанные так себя не ведут». Что же рассказал Роман Мальков о Светлане? Опозорил как следует: и полы она плохо мыла — иногда он замечал шерсть домашних животных на кафеле, и бегать любила по утрам, из-за чего порой ему приходилось самому готовить завтрак. А еще Роман и Светлана с самого начала брака спали в разных спальнях, и все годы никакой любви, по его словам, не было. Мол, Макеева не разлучница, он бы с женой все равно развелся.

За всех женщин Романа припечатала гостья ток-шоу, писательница Мария Арбатова: «Спал отдельно, хотел развестись. Но дети рождались регулярно. Надеюсь, что от вас? Конечно, проще быть дрессированным зайцем и сниматься в этих показушных клипах (речь о видео в Инстаграме Макеевой. — Авт.), когда дети твои остались без алиментов, а их мать на трех работах. У Макеевой четвертый брак, и вы тут просто статист».

Ну а Макеева, как истинная артистка, после эфира забеспокоилась о своей репутации. Ведь бывшая жена ее благоверного заявила, что про Анастасию аудитория узнала только из-за этого скандала. Макеева не согласна: перечислила в соцсетях все свои роли в кино, театре, в мюзиклах. Не забыла про красный диплом ГИТИСа и победу в шоу «Три аккорда». Настя негодует: «Светлана мотивирует своих почитателей подписать петицию, чтобы меня загнобить и убрать из театра!»

Конечно, Анастасию Макееву никто не уберет ни из театра, ни из телевизора. Скандальный роман обеспечит звезде стабильные и хорошо оплачиваемые появления на публике. Вот и в это ток-шоу и она, и ее муж, и даже Светлана пришли за солидным гонораром.

Смотрите также: