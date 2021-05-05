Вдохновленная семьей: Меган Маркл выпустит первую детскую книгу

Беременная вторым ребенком Меган Маркл выпустит первую детскую книгу. На ее создание герцогиню вдохновили сын и муж. В произведении будут описаны их взаимоотношения. Издание The Bench выйдет в свет 8 июня.

Как пишет АВС, идея написать книгу у Меган появилась после того, как она сочинила стихотворение для Гарри к первому дню рождения их сына Арчи. К слову, 6 мая наследнику Сассекских исполнится два года.

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Напомним, что в начале лета Меган Маркл станет мамой во второй раз. Звездная пара ждет появления на свет девочки. Об этом они рассказали во время интервью Опре Уинфри еще в начале марта. Ранее сообщалось, что, возможно, из-за рождения дочки принц Гарри не сможет поехать в Лондон на открытие памятника принцессе Диане.

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