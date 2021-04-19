Роман Захара Прилепина «Обитель» переиздали к выходу одноименного сериала

Роман Захара Прилепина «Обитель» переиздан в оформлении, близком к одноименному сериалу, который скоро выйдет на канале «Россия 1». Об этом сообщила «Редакция Елены Шубиной». Книга вошла в ее серию «Кинобестселлеры», на обложке изображены персонажи Сергея Безрукова, Виктора Добронравова, Евгения Ткачука и Александры Ребенок.
Напомним, действие романа и сериала разворачивается на Соловках в 20-е годы прошлого века. 27-летний осужденный, недоучившийся московский студент Артем Горяинов, попадает в лагерь, в котором чекист Федор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по «перековке человека». С первых же дней каторжнику проходится проходить через жестокие испытания: голод, противостояние с бандой уголовников и угрозу расстрела. При этом герой пытается не только выжить, но и найти свою правду в жизни. Неожиданным испытанием для него становится любовь чекистки Галины, которая крутит роман одновременно со всесильным начальником лагеря.
Роман «Обитель» Захара Прилепина был опубликован в 2014 году и удостоился трех престижных литературных премий: «Большой книги», «Книги года» и «Книжной премии Рунета». По словам писателя, к созданию истории о Соловецком лагере его подтолкнул режиссер Александр Велединский, впоследствии взявшийся за экранизацию книги.
Однако, как это часто бывает, сериал не копирует источник точь-в-точь, между ними есть здоровые различия. Зрителям картины, без сомнения, будет интересна книга, а читателям романа — новый сериал.