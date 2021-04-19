Роман Захара Прилепина «Обитель» переиздали к выходу одноименного сериала

Книга поступила в продажу с лицами Безрукова и Добронравова на обложке.

Роман Захара Прилепина «Обитель» переиздан в оформлении, близком к одноименному сериалу, который скоро выйдет на канале «Россия 1». Об этом сообщила «Редакция Елены Шубиной». Книга вошла в ее серию «Кинобестселлеры», на обложке изображены персонажи Сергея Безрукова, Виктора Добронравова, Евгения Ткачука и Александры Ребенок.

Напомним, действие романа и сериала разворачивается на Соловках в 20-е годы прошлого века. 27-летний осужденный, недоучившийся московский студент Артем Горяинов, попадает в лагерь, в котором чекист Федор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по «перековке человека». С первых же дней каторжнику проходится проходить через жестокие испытания: голод, противостояние с бандой уголовников и угрозу расстрела. При этом герой пытается не только выжить, но и найти свою правду в жизни. Неожиданным испытанием для него становится любовь чекистки Галины, которая крутит роман одновременно со всесильным начальником лагеря.

больше по теме Александра Ребенок вспомнила, как играла любовные сцены на пятом месяце беременности Рождение сына чуть было не стоило актрисе места в сериале с Сергеем Безруковым.

Роман «Обитель» Захара Прилепина был опубликован в 2014 году и удостоился трех престижных литературных премий: «Большой книги», «Книги года» и «Книжной премии Рунета». По словам писателя, к созданию истории о Соловецком лагере его подтолкнул режиссер Александр Велединский, впоследствии взявшийся за экранизацию книги.

Однако, как это часто бывает, сериал не копирует источник точь-в-точь, между ними есть здоровые различия. Зрителям картины, без сомнения, будет интересна книга, а читателям романа — новый сериал.

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