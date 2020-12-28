Какие новые сериалы выйдут на телеканале «Россия» в 2021 году

Teleprogramma.pro продолжает составлять список сериалов, которые стоит посмотреть в 2021 году. На очереди телеканал «Россия».

«Обитель»

В ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков

В новом году зрители увидят многосерийный фильм «Обитель» по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. Здесь — и страх, и отвага, и отчаянное желание выжить. Все это неразрывно связано с историей любви заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис.

«За счастьем»

В ролях: Анна Ардова, Маруся Климова, Анна Хилькевич и Нина Усатова.

Легкая комедийная мелодрама расскажет о трех женщинах, пути которых могли никогда не пересечься, если бы не брачный аферист…

До недавнего времени их жизнь была ясна и устроена – на работе полный порядок, в личной жизни тоже. И ни одна из героинь даже не могла представить, что ее любимый — брачный аферист, который параллельно окручивает сразу несколько женщин.

Пути в такой ситуации всегда два: плакать и жаловаться на судьбу или объединиться и отомстить обидчику. Что именно выберут героини?

«Теория вероятности»

В ролях: Максим Матвеев, Артем Ткаченко, Роман Мадянов, Александра Ребенок и другие.

Авантюрный остросюжетный сериал зрителя в мир ярких страстей. Бывший аспирант Никита Пирогов привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчет позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита не знает промахов, но однажды промахивается его старый друг – и по законам игры простить друга нельзя.

«Небеса подождут»

В ролях: Александра Урсуляк, Александр Робак, Павел Трубинер и другие.

Главный герой — успешный бизнесмен, совсем скоро жена подарит ему первенца, но жизнь распорядилась иначе. Пара выстрелов разбивают счастье на мелкие кусочки…

Кто, почему, зачем? Ответы на все эти вопросы предстоит найти безутешной вдове.

«Склифосовский»

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, и другие.

Восьмой сезон культовой медицинской драмы будет держать зрителей и актеров в напряжении. Сотрудников главного института скорой помощи ждет проверка на прочность. На долю доктора Брагина (Максим Аверин) выпало непростое испытание, он впервые оказывается по ту сторону. Строптивый хирург теперь пациент, а спасти его может жена и коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова). Но готов ли Брагин?

«Оптимисты»

В ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Артема Быстрова и другие

События разворачиваются в разгар Карибского кризиса, отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам приходится балансировать на грани, ведь от них зависят судьба всего мира.

«Преступление 2»

В ролях: Дарья Мороз, Павел Прилучный и другие.



В остросюжетном детективе главным героям придется оставить разногласия, чтобы распутать изощренное преступление. Противник думает на шаг перед и получает удовольствие от того, что водит следователей за нос.

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