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Новые откровения: сводная сестра Меган Маркл выпустит книгу, которая может понравиться королеве

Книга Саманты Маркл выйдет в свет 17 января.

Новые откровения: сводная сестра Меган Маркл выпустит книгу, которая может понравиться королеве
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Сводная сестра Меган Маркл – Саманта написала книгу о взрослении родственницы, которой дала весьма оригинальное название – «Дневник сестры принцессы Пуши». Первая часть новых мемуаров выйдет в свет 17 января. Когда будет опубликована вторая, пока не сообщается.

«Я думаю, что королевской семье она понравится. Они будут наслаждаться прочтением и ничего не должно вызывать у них неудобств», — цитирует Express Саманту.

К слову, в Букингемском дворце, как сообщают инсайдеры, с опаской ждут выхода очередной книги. Напомним, что летом прошлого года Меган Маркл и принц Гарри выпустили свою автобиографию, которая вызвала большой резонанс.

Добавим, что Саманта Маркл родилась в 1960-х годах в Чикаго, а выросла в Калифорнии. На жизнь она зарабатывает тем, что пишет сценарии и книги.

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