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По стопам свекра: Меган Маркл может взяться за написание художественных книг

Герцогиня Сассекская всегда мечтала писать книги.

По стопам свекра: Меган Маркл может взяться за написание художественных книг
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри уже осуществили часть своих планов на пост-королевскую жизнь. В этом году они подписали крупный контракт с Netflix, запустили свою некоммерческую организацию Archewell и объявили о планах по созданию подкаста со Spotify. Теперь же пара планирует заняться написанием художественной литературы.

«Художественная литература — это то, в чем Меган всегда хотела попробовать свои силы. Это могу быть детские книги или книги для взрослых», — пишет Daily Mail.

Если Меган все же решится на это, то может пойти по стопам своего свекра – принца Чарльза. Стоит отметить, что сын королевы Англии Елизаветы II написал свою первую детскую книгу еще в 1980 году. Она называлась «Старик из Лохнагара».

К слову, у Меган Маркл есть писательский опыт, который был хорошо известен до ее отношений с Гарри. Она вела популярный блог под названием The Tig.

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