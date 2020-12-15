Писатель Алексей Иванов проведет онлайн-встречу с читателями

Автор романов «Географ глобус пропил» и «Тобол» ответит на вопросы о своем творчестве.

Алексей Иванов — пример успешного российского писателя, книги которого активно экранизируют в разных форматах. Сегодня даже не любящий чтение человек знает названия романов «Географ глобус пропил» и «Тобол». А ведь есть еще «Сердце пармы», «Общага-на-Крови», «Пищеблок» и другие произведения. За роман «Ненастье» литератор был удостоен премии «Книга года» и премии Правительства РФ в области культуры.

Вечером 15 декабря Иванов устроит онлайн-встречу со своими читателями, в ходе которой ответит на вопросы о своем творчестве и современной литературе.

Видеотрансляция мероприятия пройдет на портале Культура.РФ. Начало — в 17 часов.

Кстати, в уходящем году у писателя вышла книга, которую он посвятил ответам своим читателям. Вопросы для нее мужчина собирал из разных источников 15 лет.

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